Parte ProGorizia95!

GORIZIA - Siamo ancora in dicembre ma la Pro Gorizia comincia a pensare già a quello che sarà il suo 95esimo compleanno. Il 9 marzo 2018 l’Asd Pro Gorizia celebrerà il 95esimo anniversario della sua fondazione e per l’occasione è stato realizzato un progetto che ha come scopo quello di celebrare la sua storia attraverso i momenti più importanti.



Progetto ProGorizia95

Il progetto si chiama ProGorizia95 e prenderà avvio martedì 5 dicembre, per concludersi il 9 marzo 2018, giorno del compleanno.

In questo periodo di 95 giorni, ogni giorno sul sito ufficiale attraverso articoli e fotografie verranno presentati personaggi, fatti e aneddoti che hanno caratterizzato i 95 anni della storia biancazzurra. Cinque sono le sezioni in cui verranno divisi i vari argomenti: la storia biancazzurra, i personaggi, i luoghi, le partite indimenticabili e i fatti curiosi. Si tratta di un progetto ambizioso, vista la difficoltà nel reperire materiale da cui prendere spunto, che però può trasformarsi in un modo diverso e nuovo per far rivivere e ritornare alla mente di chi c'era, fatti, personaggi e aneddoti. Cosa ancora più importante farà conoscere a chi conosce poco o niente la storia gloriosa della squadra. Ad accompagnare i vari racconti uno speciale logo realizzato per questa importante celebrazione.