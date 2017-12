Il Cervellone Champions Quiz 2018: riparte la sfida nazionale tra intrattenimento e cultura

FVG - Cultura e divertimento sono le parole d’ordine del contest 'Cervellone Champions Quiz – Road to the Final 2018', il più avvincente campionato a quiz italiano! Dal 23 novembre gli oltre 400.000 partecipanti, provenienti da 60 diverse province, potranno riunirsi nel proprio locale preferito, impugnare le pulsantiere e dare inizio ad una lunga e avvincente sfida a colpi di quesiti di cultura generale. Solo i migliori giocatori riusciranno ad accedere alla finale nazionale 2018!



Il concorso

Ogni locale delle province aderenti disputa un proprio campionato. Qui, gruppi di amici delle più disparate fasce d’età, divisi in squadre dai 2 ai 12 partecipanti, si affrontano nel corso delle qualificazioni. Ogni 'serata-evento' include più manche di gioco durante le quali, tramite pulsantiere wireless, si risponde ad una serie di domande di cultura generale, in un tempo stabilito. Il gioco di squadra è uno dei requisiti fondamentali per districarsi tra quiz di storia e geografia, cinema, sport ed altro ancora!

A tali domande vanno aggiunti i quiz 'speciali' che assegnano punti maggiori, quali i quesiti musicali o con videofilmati. Inoltre la possibilità da parte dello staff di personalizzare le domande assicura il continuo aggiornamento del gioco sui più recenti avvenimenti. Alla fine di ogni serata un sistema computerizzato stila la classifica provvisoria, con i punteggi accumulati dalle squadre partecipanti. Bravura e velocità sono le doti più premiate!

Nell’ultimo evento del campionato 'locale', le squadre con i più alti punteggi ottenuti in fase di qualificazione si giocheranno l’accesso alla semifinale del concorso. Infine, solo le migliori 3 squadre semifinaliste di ogni area avranno la possibilità di proseguire, approdando alla 'finalissima' nazionale del Cervellone Champions Quiz.



La Finale Nazionale

L’ultimo scontro tra 'cervelloni' si svolgerà il 17 e 18 giugno 2018 a bordo di una nave da crociera Grimaldi Lines, ancorata per l’evento al porto di Civitavecchia. I numerosi finalisti provenienti da tutta Italia avranno così la possibilità di incontrarsi e 'scontrarsi' durante la divertente e spettacolare ultima manche del 'Champions Quiz'. Ma sarà solo una squadra ad aggiudicarsi il titolo di 'Cervellone d’Italia' 2018!



I premi

Il montepremi complessivo di 15.000 euro verrà diviso tra le prime 20 squadre classificate nel corso della Finale Nazionale, secondo la seguente ripartizione: 1a classificata: 6.000 euro iva inclusa in buoni acquisto Unieuro o Carrefour o Mediaworld, 2a classificata: 3.000 euro iva inclusa in buoni acquisto Unieuro o Carrefour o Mediaworld; 3a classificata: 1.000 euro iva inclusa in buoni acquisto Unieuro o Carrefour o Mediaworld, 4a - 5a - 6a classificata: 1 Viaggio di 4 giorni andata-ritorno a Barcellona per 4 persone, 7a - 8a - 9a - 10a classificata:1 Viaggio andata-ritorno in Sardegna per 4 persone. Dall’11a alla 20a classificata: 4 Pen Drive usb da 16 Gb personalizzati con logo 'Il Cervellone'. Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale: www.ilcervellone.it



I 'Cervellone Point' presenti in Friuli Venezia Giulia

I 'Cervellone Point' presenti in Friuli Venezia Giulia in cui è possibile disputare i campionati di qualificazione alla finale sono: in Provincia di Gorizia (Tiki Taka Pub a Monfalcone, Rodeo Live Pub a San Canzian d'Isonzo), in Provincia di Pordenone (The Gammon Risto-Pub a Roveredo in Piano) e in Provincia di Udine (Tagli e Taglieri ad Aiello del Friuli, Bar Vanità a Cervignano del Friuli).