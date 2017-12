Mondo It: «Le aziende del Triveneto possono fare di più»

TREVISO – «Le aziende del Triveneto devono e possono fare di più per migliorare le proprie competenze digitali: spesso il radicamento territoriale e le origini padronali vincolano le imprese in termini di innovazione tecnologica. Noi cerchiamo di aiutarle in questo percorso di crescita». A dirlo è Monica Capello di walk2talk srl, azienda friulana che ha organizzato a Villorba la quarta edizione della 'Cloud Conference Italia 4.0'. Cio, It manager, sistemisti e architetti It si sono ritrovati all’hotel 'Le Terrazze' per approfondire alcune delle tematiche legate al mondo dell’innovazione e delle tecnologie, con un focus sui nuovi sviluppi di mercato.

«Abbiamo voluto trasmettere cultura digitale alle aziende del Nordest, territorio che spesso resta un po’ ai margini per gli eventi legati al trasferimento tecnologico. Il nostro obiettivo – ha chiarito Capello – è far capire alle imprese come approcciare al meglio le nuove tecnologie per trovare quelle soluzioni utili al loro sviluppo». Walk2talk è partner di Microsoft e la 'Cloud Conference Italia 4.0' ha portato a Villorba speaker della grande azienda informatica che hanno parlato delle ultime novità in tema di cloud e di on-premises.

Un’intera giornata di approfondimento durante la quale ai partecipanti è stata data l’occasione di interagire attivamente commentando casi pratici e immaginando eventuali scenari da proporre e sviluppare in azienda. Walk2talk è un’azienda che ha sede in provincia di Gorizia, a Gradisca d’Isonzo, e che fa parte del Distretto delle Tecnologie Digitali, cluster Ict del Friuli Venezia Giulia. Punto di forza di questa impresa è riuscire a dar vita a soluzioni informatiche comprensibili anche partendo da problemi o necessità complessi, così da permettere ai propri clienti di essere coinvolti attivamente allo sviluppo e al consolidamento di ogni soluzione. Crescita, scambio di informazioni e condivisione sono i cardini su cui walk2talk ha costruito le proprie basi per offrire la massima preparazione in svariati ambiti quali la consulenza IT ad alto livello e i corsi di formazione.