Inaugurazione del periodo natalizio al Casinò Perla tra luci e musica

NOVA GORICA - Una cartolina di auguri digitale di 360 metri quadri illuminerà la facciata del Perla Casinò & Hotel con splendide decorazioni, portando tutto il fascino e la magia del Natale nel cuore di Nova Gorica: un suggestivo mix di musica, immagini e video, pronto ad emozionare grandi e piccini. L'accensione avverrà venerdì 8 dicembre alle 17 nella Terrazza esterna del Caffè Dolce Vita. Ai partecipanti verrà offerto un aperitivo caldo. Al passo con gli ultimi trend nelle grandi capitali di tutto il mondo, la decorazione è stata realizzata con un sistema di video mapping sviluppato su misura e sarà visibile tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 17 alle 24. Nella notte di San Silvestro a mezzanotte le decorazioni natalizie lasceranno il posto ad una cascata di fuochi di artificio digitali: un modo per salutare il 2018 con tutta l’allegria dei giochi pirotecnici, in totale sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.



Grand Opening Night Club Perla

Il giorno del grand opening, all'intrattenimento penserà Mike Vale, vero maestro sloveno del mixer che appassiona il pubblico anche nelle discoteche di fama mondiale, Stefano Munari, Luca M e Gabriel Corona. La serata sarà animata dal gruppo Elementz con una performance attrattiva di effetti luminosi e il team d'animazione Katja Animacijski Tim.

Domenica 10 dicembre invece evento da non perdere per gli appassionati dei ritmi cubani con i workshop di ballo e il concerto del Trio Cubano: domenica è tempo per il Red & White Cuban Day!