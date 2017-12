Le Fiamme Gialle sequestrano 24 tonnellate di pellet "italiano al 100%": era prodotto in Polonia

VILLESSE - Nelle scorse settimane, nel corso di un posto di controllo predisposto a Villesse, nei pressi del casello autostradale, i finanzieri della Compagnia di Gorizia hanno intercettato un autoarticolato con a bordo 24.150 kg di pellet, suddiviso in 23 bancali e 1.650 confezioni, integralmente prodotto e imballato in Polonia, ma riportante la falsa attestazione di 'origine italiana'.

Tutto sequestrato

Le confezioni di pellet, infatti, recavano in modo evidente, peraltro su uno sfondo che richiamava le tinte del tricolore italiano, le seguenti indicazioni: "Pellet italiano al 100% prodotto da legname proveninete dai boschi alpini del Basso Piemonte». La merce, prodotta da un’azienda con sede in una città situata a 100 chilometri a sud di Varsavia, importata da una società di Torino e da questa a sua volta venduta a un’impresa ubicata in provincia di Cuneo, pertanto, è stata sottoposta a sequestro dalle fiamme gialle goriziane, unitamente al mezzo che la trasportava.

Patteggiamento

Il legale rappresentante della società torinese, inoltre, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di falsa indicazione di origine, per vendita di prodotti industriali con segni mendaci, che prevede la pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20 mila. La società coinvolta nel traffico di pellet, infine, è stata segnalata per responsabilità amministrativa per 'delitti contro l’industria e il commercio', essendo il suo amministratore autore di una violazione penale che configura la responsabilità dell’ente per gli illeciti dipendenti da reato. Il sequestro probatorio è stato convalidato dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Gorizia, il dottor Andrea Maltomini, a cui l’imprenditore piemontese, di recente, ha formulato, attraverso il proprio legale, istanza di patteggiamento. L’attività di servizio svolta dalla Guardia di Finanza di Gorizia rientra nei controlli sull’origine delle merci importate attraverso i valichi di confine con la Slovenia, finalizzati a tutelare i consumatori e gli operatori economici onesti da coloro