“Mittelmoda District” 5a edizione: tutte le Scuole di Moda del Friuli Venezia Giulia sfilano a Gorizia

GORIZIA – La quinta edizione di 'Mittelmoda District', il progetto organizzato da Mittelmoda International Lab rivolto alle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo abbigliamento e moda della Regione FVG, si prepara alla fase finale, in programma giovedì 14 dicembre a Gorizia, nel quartiere fieristico di via della Barca, dalle 9.30 alle 13. Mittelmoda District è un evento promosso da Mittelmoda International Lab con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Camera di Commercio della Venezia Giulia.



Oltre 450 gli studenti partecipanti

Saranno oltre 450 gli studenti provenienti da tutte le scuole di moda della regione che parteciperanno all’evento di giovedì assieme ai loro docenti. La mattinata sarà scandita da diversi momenti qualificanti sia dal punto di vista formativo che professionale: inizierà con un report, curato dai ragazzi, sulle sei tappe del Road Show, con cui Mittelmoda ha portato direttamente nelle sei scuole della regione esperti di moda, professionisti della comunicazione e rappresentanti di aziende del settore tessile-abbigliamento, per illustrare agli studenti le dinamiche di gestione delle realtà aziendali e offrire una panoramica sulle modalità di lavoro che il fashion-system offre ai giovani. Si proseguirà con un intervento formativo della dott.ssa Lucia Zuliani, Ecommerce Manager nel comparto fashion di Milano, per giungere alla sfilata in cui verranno presentati i 18 progetti finalisti del Concorso (16 in gara e due fuori concorso) Mittelmoda District (abiti e accessori), che sono stati selezionati da una giuria di esperti del settore, presieduta da Matteo Marzotto e composta da composta da esperti del settore tessile-abbigliamento dell’azienda Gazel – Alessandra Verona (Titolare), Valentina Cabaglio (Responsabile Campionario), Valentina Rossini (Stilista), tra le centinaia di proposte iscritte. Oltre alle creazioni dei finalisti del Concorso Regionale Mittelmoda District 2017, alla sfilata saranno presentate le collezioni degli studenti dell’ultimo anno di corso dell’Istituto Marangoni School of Design, una delle più prestigiose Accademie di moda italiane con sede principale a Milano e con un network di altre sedi in diversi paesi esteri. Al termine della sfilata saranno premiati i tre vincitori assoluti dell'edizione 2017, uno per sezione in concorso: stilismo abiti-accessori, texture-materiali, sviluppo-modellistica.



Sono 21 gli sfidanti regionali

I finalisti per la categoria Stilismo e Accessori sono: Irene Ligustri, 4° A, Isis «Zanussi», Pordenone; Laura Gaggi, 4° C, «Enrico E Umberto Nordio», Trieste; Lorenzo Costella & Sabrina Sverzut, 4° A Design E Moda, «Max Fabiani», Gorizia; Greta Tomat, 3° Pts, Isis «D’aronco», Gemona Del Friuli; Veronica Leita & Cristina Di Giusto, 5° D,«G. Sello», Udine; Anna Pevere, 5° Moda, Isis «Cossar – Da Vinci», Gorizia. I finalisti per la categoria Modellistica sono: Valentina Lucchini, 4° M, Isis «Zanussi», Pordenone; Srisawad Pijitra, 4° A Design E Moda, «Max Fabiani», Gorizia; Emma Zanirato, 3° G,«G. Sello», Udine; Alessia Revoltella, 4° Amo, Isis «Cossar – Da Vinci», Gorizia. I finalisti per la categoria Texture e Materiali sono: Martina Canavese, 4° M, Isis «Zanussi», Pordenone; Robyn Rocco Coslovich, 4° C, «Enrico E Umberto Nordio», Trieste; Jessica Pasian & Martina Vrech, 4° A Design E Moda, «Max Fabiani», Gorizia; Belmira Saliu, 3° Pts, Isis «D’aronco», Gemona Del Friuli; Alberto Morabito, 3° G,«G. Sello», Udine; Daniela Langone, 5° Moda, Isis «Cossar – Da Vinci», Gorizia.



Finalisti selezionati fuori concorso

Con riferimento alla seguente specifica riportata sul bando di concorso Mittelmoda District: 'La giuria si riserva di selezionare almeno tre progetti per ogni istituto scolastico del FVG aderente all'iniziativa Mittelmoda District?? al fine di creare un gruppo di studenti che, al di là dei tre vincitori, possano rappresentare i migliori progetti in caso di presentazione anche dinamica (sfilata) degli stessi'. Sono stati selezionati fuori concorso i seguenti progetti provenienti dalle scuole che non si sono iscritte a tutte e tre le categorie in concorso: Suada Neziri, 3° Pts, Isis «D’aronco», Gemona Del Friuli, Categoria Stilismo & Accessori; Arina Falina, 4° C, «Enrico E Umberto Nordio», Trieste, Categoria Texture & Materiali;



I partecipanti alla sfilata di giovedì 14 dicembre

Gli Istituti di moda che faranno sfileranno le loro realizzazioni nella mattinata di giovedì 14 dicembre sono: Liceo Artistico "Max Fabiani" di Gorizia, ISIS «R. M. Cossar-Leonardo da Vinci» di Gorizia, ISIS «Raimondo D'Aronco» di Gemona del Friuli, ISIS "Lino Zanussi" di Pordenone, Liceo Artistico "Enrico e Umberto Nordio" di Trieste, Liceo Artistico «Giovanni Sello» di Udine.