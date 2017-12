Ernst Knam al Tiare Shopping

VILLESSE – Continuano gli appuntamenti con i grandi chef al Tiare Shopping: dopo Simone Rugiati, Mattia Poggi, Roberto Valbuzzi, Hirohiko Shoda, Stefano Buttazzoni, Andy Luotto e Luisanna Messeri arriva nel centro commerciale di Villesse Ernst Knam, il re indiscusso del cioccolato. L’appuntamento, imperdibile per tutti gli appassionati di cucina, è fissato per venerdì 8 dicembre e si inserisce all’interno del filone di incontri curati da 'El beker', giornalista gastronomico e volto televisivo Fabrizio Nonis. Si tratta di eventi settimanali che seguono il format 'Stars Cooking Academy' nel corso dei quali vengono trattati temi gastronomici e culinari, diversificati per ogni sessione.



Protagonista il cioccolato

Venerdì 8 dicembre Knam porterà all’interno del centro commerciale di Villesse il suo amore per il cioccolato e lo farà alle 14 durante una Cooking Lesson all’interno di Tiare Chef Lab e riservata a dieci fortunati. Dopo aver tenuto la lezione esclusiva, lo chef sarà protagonista alle 15.30 di uno showcooking riservato a tutti all’interno di Piazza Maravèe e concluderà la giornata incontrando i propri fan.



Ernst Knam

Pasticcere e personaggio televisivo, Ernst Friedrich Knam ha lavorato per vari ristoranti stellati in Germania, Scozia, Svizzera e Inghilterra. Trasferitosi in Italia nel 1989, nel 1992 ha aperto un proprio laboratorio di pasticceria a Milano. Dal 2012 è uno dei volti noti del canale Real Time, protagonista di trasmissioni come 'Il re del cioccolato', 'Bake Off Italia - Dolci in forno' e 'Che diavolo di pasticceria'. Nel 2014 è stato nominato 'Chef Ambassador' per Expo 2015 insieme a Carlo Cracco e Pietro Leemann.