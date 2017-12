VILLESSE - Grande partecipazione nel fine settimana dell'Immacolata al Tiare Shopping per lo showcooking di Ernst Knam: il re del cioccolato ha deliziato centinaia di presenti raccontando il proprio amore per il cioccolato - attraverso le parole e le sue ricette - accompagnato da 'El beker', giornalista gastronomico e volto televisivo Fabrizio Nonis. Dopo aver tenuto una Cooking Lesson esclusiva all’interno di Tiare Chef Lab riservata a dieci fortunati, lo chef è stato protagonista di uno showcooking in Piazza Maravèe e ha concluso la giornata incontrando i tantissimi fan e semplici curiosi accorsi allo shopping centre.

Grande successo per Ernst Knam al Tiare Shopping (© Tiare Shopping)