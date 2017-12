La formazione sotto casa, porte aperte allo Ial di Gorizia

GORIZIA - Scuola aperta e la possibilità di conoscere da vicino le strutture, i laboratori e le attività formative dello Ial di Gorizia, in via Vittorio Veneto 174: l’appuntamento è per martedì 12 dicembre dalle 14 alle 18, quando ragazzi e genitori potranno saperne di più sui corsi di prima formazione dell’ente, ovvero per ottenere le qualifiche riconosciute dalla Regione di estetista ed acconciatore. In particolare gli ospiti, accolti dal personale scolastico e dagli allievi, potranno visitare la struttura e i laboratori. Informazioni sul sito www.ialweb.it oppure telefonando allo 0481 538439.