Il Park di Nova Gorica spegne 33 candeline con Umberto Smaila

NOVA GORICA - Il Park Casinò & Hotel di Nova Gorica è pronto a festeggiare il suo 33° anniversario in compagnia della voce unica e del grande carisma di Umberto Smaila, che si esibirà in concerto venerdì 15 dicembre alle 22. Il party inizierà ufficialmente alle 18 con le coreografie del Brasil Bahia Show e il concerto di Aris & Rita.



Lo spettacolo di Smaila

Attore, cabarettista, musicista, compositore e conduttore, Smaila rappresenta uno show man talentuoso e versatile: una carriera costellata di oltre 5.000 spettacoli dal vivo, che l'ha visto 'saltare' magistralmente dalla comicità del noto gruppo 'I Gatti di Vicolo Miracoli' alla conduzione di 'Colpo Grosso', game show televisivo di fine anni 80, passando per importanti riconoscimenti musicali e composizioni di successo.

Lo show di Smaila rappresenta solo un tassello della ricchissima offerta d’intrattenimento che animerà il dicembre dei centri Hit Casinos di Nova Gorica: durante il Ponte dell'Immacolata è stato inaugurato il Club Perla, l’unica discoteca della città, e grandi sorprese attendono gli ospiti dei Casinò Perla e Park per la notte di Capodanno.