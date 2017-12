Tanti appuntamenti per vivere il Natale al Tiare Shopping

VILLESSE – Archiviati i festeggiamenti per il 4° compleanno, Tiare Shopping si prepara al Natale. Il centro, che il 24 e il 31 dicembre chiuderà anticipatamente alle 18, durante questo mese accoglierà nella sua grande famiglia nuove marche quali We Arena - il primo parco di intrattenimento digitale in Italia, 3600 mq in cui si potrà vivere la realtà virtuale tramite computer, cuffie e visori - Timberland, Loggia, Thun e Oltre, e vedrà la ricollocazione di negozi storici come il tradizionale Non Solo Kebab e il DeN Store.



A Natale attività di produttori di nicchia ed espositori locali

Nel periodo natalizio inoltre il centro commerciale di Villesse promuoverà l’attività dei produttori di nicchia ed espositori locali d’eccellenza: dall’8 al 24 dicembre infatti nella galleria di Tiare Shopping ci sarà la possibilità di visitare un eccezionale Mercatino di Natale. Da non dimenticare poi la Gift Card: valida in tutti i punti vendita del centro è acquistabile all’Infopoint di Porta Tiare oppure on-line, per maggiori informazioni www.tiareshopping.com.



Villaggio d'animazione

In pieno tema stellare sarà realizzato anche il nuovissimo villaggio di animazione per 'Un Natale più Stellare che mai'. L’attrazione principale del villaggio sarà il trono di Babbo Natale sul quale sarà possibile scattarsi una foto ricordo in un’atmosfera magica. Tante inoltre le attività che si svolgeranno all’interno dello Star Christmas dalle 15.30 alle 19.30, per i più piccoli: il 15 e il 22 dicembre laboratorio di decorazione di biscotti, dall’11 al 14 e dal 18 al 21 dicembre possibilità di scrivere, personalizzare e spedire a Babbo Natale la letterina dei desideri e di realizzare le decorazioni per l’albero, sabato 30 dicembre laboratorio per scoprire cosa dicono le stelle. Sarà poi possibile per tutti i bambini incontrare Babbo Natale e scattare una magica foto ricordo tutti i weekend dal venerdì alla domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.



Concorso 'Un Natale Stellare'

Infine dall’8 dicembre al via il concorso 'Un Natale Stellare' per condividere assieme ai propri clienti l’indimenticabile tradizione della tombola. Martedì 26 dicembre alle 16.30 l’estrazione della tombola degli adulti avrò in palio come primo premio una Gift Card del centro dal valore di 1000 euro. Il 7 gennaio alle 17 invece si svolgerà l’estrazione della tombola dei bambini, primo premio un indimenticabile viaggio a Eurodisney. L’elenco di tutti i premi e il regolamento completo dell’iniziativa sono consultabili sul sito ufficiale del centro commerciale.