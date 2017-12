Apre WeArena, il primo parco d'intrattenimento digitale in Italia

VILLESSE - E' il Tiare Shopping di Villesse a ospitare il debutto di WeArena, il primo parco d'intrattenimenti digitale in italia, che sabato 16 dicembre 2017 aprirà i battenti, mettendo a disposizione due giorni di prove gratuite per tutti gli appassionati.

Mezza giornata di divertimento costa 6 euro

Si tratta di un luogo appositamente ideato per offrire al pubblico l'esperienza unica di una full immersion nel mondo digitale, attraverso la possibilità di cimentarsi con giochi, realtà virtuale e realtà aumentata, ma creato anche per dar vita a uno spazio tecnologico dedicato alla musica, all'edutainment, ad attività educative e culturali, a eventi e-gaming e e-sport. Per avere accesso alla struttura ci sono diverse formule di ticketing, con il biglietto base che avrà un costo di 6 euro per mezza giornata.

Investimento di 4 milioni di euro

WeArena si sviluppa all'interno di un'area coperta che arriverà a coprire 3.600 metri quadrati di investimento, che una volta completata avrà richiesto un investimento di circa 4 milioni di euro con la creazione di 30 posti di lavoro. Un'area cablata, dotata di computer, console, hardware dedicati, visori, cuffie e molto altro ancora. Uno spazio consacrato al divertimento, all'immaginazione, al piacere e alla condivisione tra amici o in famiglia.

Titolare del format è la WeArena Entertainment srl, fondata dagli imprenditori torinesi Gian Gherardo Aprile e Francesco Monastero. L'obiettivo dei due imprenditori è quello di riuscire a raggiungere i 16 mila accessi al mese (200 mila annui) nel primo periodo di apertura, crescendo poi a 25 mila persone al mese (300 mila all'anno). Partner tecnologico dell'operazione è Asus. Per scoprire tutte le attrattive di WeArena basta collegarsi al sito www.wearena.eu.