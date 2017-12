Il musical natalizio "Vizilia de na volta" dei costumi bisiachi affascina anche Staranzano

STARANZANO - Grande successo a Staranzano del musical natalizio 'Vizilia de na volta' proposto dai Cori del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi diretti da Caterina Biasiol, con la regia e partecipazione strordinaria del tenore Andrea Binetti. Lo spettacolo organizzato dalla locale Pro Loco diretta da Guido Bellan al Teatro Pio X ha fatto il pienone, l'oggi rappresentato dal tenore Andrea Binetti a Vienna per uno spettacolo d'operetta, si è alternato con l'ieri rappresentato dai due cori del Gruppo Costumi, gli adulti e i Diman. La suggestiva ambientazione di una cucina di una volta, le melodie natalizie tradizionali proposte in bisiac, friulano, italiano, sloveno, tedesco, inglese, i racconti, ricreano la magica notte di Natale di un tempo passato, la nostalgia si fa sentire...Grande emozione anche per l'arrivo dei pastori al suono della zampogna e dei pifferi accompagnati dalla pecorella Rosy, per la gioia dei bambini. La presidente del Gruppo Caterina Chittaro cita Bess Streeter Aldrich per riassumere il messaggio dello spettacolo «La vigilia di Natale era una notte di canzoni che si avvolgevano intorno a te come uno scialle. Ma scaldavano più del tuo corpo. Scaldavano il tuo cuore, riempiendolo di una melodia che sarebbe durata per sempre». Lo spettacolo negli anni scorsi era stato presentato con successo nei teatri di Grado, Monfalcone, Cormons e San Pier d'Isonzo.