Concerto di Natale e di fine anno a San Canzian d'Isonzo

SAN CANZIAN D'ISONZO - L'Associazione Arcadia di San Canzian d'Isonzo organizza due concerti per il periodo natalizio: il primo per celebrare il Santo Natale (giovedì 21 dicembre) e il secondo per salutare la fine del 2017 (sabato 23 dicembre). Le iniziative si svolgono nel trentennale che celebra la musica nel comune isontino (5 maggio 1987-5 maggio 2017).



Il concerto di Natale

Giovedì 21 dicembre alle 20.45 nella Chiesa di San Giacomo di Redipuglia si terrà il 'Concerto di Natale 2017'. L'Associazione Arcadia in collaborazione con il Circolo Ricreativo Parrocchia San Giacomo di Redipuglia (e la Fondazione CariGo) organizza l'evento per celebrare il Natale e i 30 anni di musica (5 maggio 1987-5 maggio 2017). Per l'occasione alla fisarmonica ci sarà Sebastiano Zorza e alla tromba Giuseppe Minin.



Il concerto di fine anno

Sabato 23 dicembre alle 20.30 al Centro Civico di San Canzian d'Isonzo si terrà il 'Concerto di fine anno'. L'Associazione Arcadia in collaborazione con il Comune di San Canzian d'Isonzo (e la Fondazione CariGo) organizza l'evento per celebrare la fine dell'anno e i 30 anni di musica (5 maggio 1987-5 maggio 2017). I partecipanti saranno gli interpreti del Comune, al violino Rocco Ascone e al pianoforte Cristian Cosolo. L'ingresso è libero e gratuito.