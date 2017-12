Masterchef Italia prende il via: fra i giudici anche Antonia Klugmann

DOLEGNA - La novità della settima edizione italiana di Masterchef - come anticipa l'Ansa - si chiama Antonia Klugmann, nuova entrata in giuria che sostituisce Carlo Cracco. Al via giovedì su Sky Uno HD, con gli altri giurati confermati Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, il format tv dedicato a fornelli e dintorni porterà i concorrenti alle prese con le prove esterne anche alle Isole Lofoten per cucinare ai pescatori norvegesi e sullo Stelvio per preparare un pranzo a vecchie e nuove glorie dello sci italiano. «Sono abituata a minoranza femminile nelle cucine - ha detto Klugmann all'Agenzia - che per me sono luogo di grande libertà. C'è una questione femminile nelle cucine ed è un problema soprattutto italiano».