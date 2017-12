A Gorizia un Master in Town Centre Management

GORIZIA - Giovedì 21 dicembre presso il Polo Universitario di via d'Alviano 18, a Gorizia, si terrà l'evento di avvio del primo anno di corso del Master in Town Centre Management, master di II livello nato da un accordo tra il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine e Confcommercio Imprese per l'Italia. L'incontro si svolgerà alle 11.30 presso l'Aula Docenti di Architettura, al 6 piano del polo didattico goriziano, e sarà dedicato ad illustrare il calendario e il programma delle attività del master, che avranno avvio dopo la metà del mese di gennaio. Saranno presenti i professori Alessandra Marin e Paolo Rosato dell'Università di Trieste, componenti del Comitato direttivo e docenti del corso, la prof.ssa Marina Chiarvesio, delegata ai Master dell'Università di Trieste e docente del corso, l'arch. Alberto Marchiori, presidente di Confcommercio Fvg. Per informazioni sul master: http://dia.units.it/it/content/master-town-centre-management