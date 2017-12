Era sparita nel nulla senza lasciare traccia: Greta è stata ritrovata

ROMANS D'ISONZO - «Mia figlia è stata ritrovata in zona Cividale. E’ viva! Grazie a tutti!». Con queste parole scritte su Facebook mamma Cristina ha avvisato che sua figlia, Greta Padulo, è stata ritrovata. Sono state ore lunghe e angoscianti per Cristina , Greta, infatti, era andata via in macchina e aveva spento il telefono. Di lei non si sapeva nulla dalle 19 del 21 dicembre. La notizia si era diffusa velocemente grazie all'appello lanciato, sempre attraverso il noto social, da Ilaria Dal Zovo, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Ed è stata sempre lei a condividere la notizia del ritrovamento della ragazza di 24 anni, originaria di Romans d'Isonzo e studentessa di Chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Trieste.