Incidente in bicicletta, trauma cranico per il ciclista

MONFALCONE - L'incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 dicembre verso le 11.30 si è verificato in via Pocar a Monfalcone. Nello specifico, lungo la strada che passa sotto al cavalcavia per andare a Ronchi dei Legionari, c'è stata una caduta accidentale in bici. Il ciclista, che ha riportato un trauma cranico, è stato portato in Codice Giallo al Pronto Soccorso di Monfalcone. Sul posto oltre all'ambulanza anche i carabinieri. Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio.