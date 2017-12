Ziberna: nuovi progetti per Gorizia nel 2018

GORIZIA - Lo sviluppo di una vocazione aeronautica della città e del Gect con San Peter (Slovenia), oltre a una serie di interventi di riqualificazione di strade, case e quartieri sono i progetti per i prossimi mesi di attività del sindaco Rodolfo Ziberna.

Come riportato dall'Ansa Ziberna (eletto al ballottaggio alle comunali del giugno scorso) getta le basi di un obiettivo di governo che pensa a «5 o anche 10 anni, per più di un mandato», con «i fondi di un bilancio che ancora non è il mio».