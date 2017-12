Musica e fuochi d'artificio in Piazza Vittoria per il Capodanno

GORIZIA - Sarà un fine anno strepitoso il 31 dicembre, all’insegna della buona musica, dei balli in piazza e con uno spettacolo pirotecnico eccezionale della durata di 25 minuti. Sarà la ditta Friulveneto ad occuparsi dello spettacolo pirotecnico con un nuovo programma: i fuochi, con inizio a mezzanotte, verranno sparati da due livelli distinti e i calibri arriveranno fino a 150 mm, assicurando un effetto scenico spettacolare. Ma la festa in Piazza Vittoria inizierà già alle 21 con tanta musica per tutti i gusti. Radio Company, con i suoi migliori dj, condurrà la serata dal palco: si alterneranno Stefano Ferrari, Laura Agostino e Harry Morry, con la sua trentennale esperienza, che chiuderà la serata.



Divertimento in totale sicurezza

Due le band che allieteranno la serata: 'La Luna e i Falò' e la cover band di Udine 'Exes'. Vari saranno i generi musicali per accontentare una platea di pubblico a 360 gradi; si alterneranno musiche ballabili a quelle cantabili, si passerà dalla musica per i giovanissimi a quella per i più 'aged': rock, pop, folk…

Nella grande festa di fine anno non mancherà la sicurezza. Tutti gli accessi a Piazza Vittoria saranno chiusi con una barriera di new jersey e presidiati dalla presenza della Protezione Civile con i propri camion e le forze dell’ordine garantiranno la sicurezza in piazza. Non sarà permesso l’utilizzo del vetro nei chioschi enogastronomici presenti.

Dal 30 dicembre, inoltre, su tutto il territorio comunale, non saranno ammessi i botti privati, che verranno sanzionati.

La pista di ghiaccio sarà aperta per tutta la serata, offrendo la possibilità di godersi la festa sui pattini.

L’evento è stato presentato nella sala Bianca del Municipio, dall’assessore ai Grandi Eventi Arianna Bellan. Alla presentazione sono intervenuti anche il comandante della Polizia Municipale Marco Muzzatti, Massimo Cumini, in arte Max Panico, della band Exes, Igor Pezzi di Radio Company, Fabio Guastini di Gemme Allestimenti e Fulvia Pellegrini della band 'La Luna e i Falò'.