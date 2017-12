Instameet a Grado, l'isola del Natale

GRADO - Venerdì 29 dicembre ritorna l’ormai tradizionale #InstaGrado d’inverno! Il ritrovo è fissato alle 10 presso il Municipio di Grado in piazza Biagio Marin. Il programma della giornata è così scandito: caffè di benvenuto offerto dal Consorzio Grado Turismo, giro libero tra porto, lungomare e rassegna presepi con l’invito a postare taggando #Grado #isoladelNatale #absolutelyGrado, alle 12 ritrovo in spiaggia Costa Azzurra per uno spuntino offerto dal Comune di Grado e dalle 15 alle 20 Il Festival internazionale degli ArtistidiStrada in centro storico.

Per iscriversi inviare una mail entro giovedì 28 dicembre a cristina.zannier@comunegrado.it indicando nome, cognome, profilo Instagram, comune di residenza, recapito telefonico (le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo). Sono previsti massimo 30 partecipanti.