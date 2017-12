Caccia al presepe! A Grado una caccia al tesoro a premi

GRADO - Mercoledì 3 gennaio 2018 si terrà la caccia al tesoro a squadre con partenza alle 14.30 dal Palazzo Municipale in Piazza Biagio Marin. C'è tempo fino al 30 dicembre per iscriversi alla Caccia al presepe presso l'Ufficio Urp e Turismo del Comune di Grado dalle 10 alle 12 (tel. 0431 898239). Tutte le info qui: http://www.grado.info/code/15648/Caccia-al-presepe



Scopo del gioco

La caccia al tesoro ha lo scopo di coinvolgere bambini e adulti in un gioco a squadre. Le finalità sono le seguenti: trovare il tesoro consistente in otto statuine del presepe, attraverso il superamento di prove di abilità, ingegno e fantasia nel minor tempo possibile; realizzare a fine percorso e dinnanzi alla Giuria un presepe con le statuine trovate, utilizzando materiale vario portato da casa o trovato in giro per la città (es: legni, sassi, foglie...). Ogni squadra dovrà portarsi al seguito attrezzi e accessori necessari come forbici, colla, nastri, pistola a caldo, ma non potrà portare da casa parti di elaborato già interamente o parzialmente realizzate.



Concorrenti e squadre

Possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni. Ogni squadra dovrà essere formata da 4 bambini e un adulto. I minorenni potranno partecipare previa autorizzazione dell’unico adulto partecipante, che dovrà compilare apposita liberatoria.



Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino 30 dicembre presso l’Ufficio Urp e Turismo del Comune di Grado dalle 10 alle 12. Saranno ammesse alla competizione le prime 10 squadre iscritte, le altre saranno poste in lista d’attesa nel caso di eventuali rinunce. Ogni squadra dovrà darsi un nome inerente al tema natalizio e l’unico componente adulto maggiorenne verrà indicato nel modulo di iscrizione quale Caposquadra.

La caccia al tesoro avrà inizio alle 14.30 di mercoledì 3 gennaio 2018 presso il Palazzo Municipale in Piazza Biagio Marin. Le squadre dovranno essere presenti al completo e ai loro rappresentanti verrà consegnata la busta iniziale contenente il regolamento e il quaderno di caccia.



Percorso di caccia

La caccia al Tesoro si svolgerà unicamente lungo strade pedonali o limitate al traffico con partenza d al Palazzo Municipale e arrivo al Palazzo Regionale dei Congressi. Il percorso di gara sarà monitorato dalla presenza di Giudici-controllori che vigileranno sul corretto svolgimento della Caccia al Tesoro. Ogni squadra dovrà comportarsi lealmente. Le decisioni dei Giudici saranno insindacabili.



Giuria e premi

La formazione della Giuria per l’assegnazione del punteggio relativo alla realizzazione del presepe sarà comunicata in un secondo tempo, così come i premi in palio.