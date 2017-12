Inaugurata al Tiare Shopping di Villesse la mostra di Marino Salvador

VILLESSE - Un’altra eccellenza artistica regionale ha scelto Tiare Shoopping per esporre i propri lavori. Si tratta di Marino Salvador, pittore, scultore e grafico esponente dell’arte figurativa attivo già dagli inizi degli anni ’80. Un artista molto apprezzato sia in Italia che all’estero che ha deciso di portare nello shopping centre di Villesse 'Luce Riflessa', esposizione inaugurata sabato 23 dicembre e visitabile fino a mercoledì 31 gennaio 2018.



Marino Salvador e la sua esposizione 'Luce Riflessa'

'Luce Riflessa' racchiude quadri acrilici di medie e grandi dimensioni nei quali vengono raffigurate figure geometriche sovrapposte dipinte con colori vivaci. Si tratta di una nuova fase pittorica che l’artista ama definire 'Arte Risorgiva' poiché racchiude una pittura spontanea e istintiva che esce dalla sua mano come l’acqua risorgiva sgorga purificata dalla terra.

Marino Salvador - nato a Udine nel 1958, ha sentito sin dalla giovane età attrazione per le arti figurative. Un artista a tutto tondo che spazia dalla scultura in metallo alle serigrafie per tornare poi alla pittura su tela. Marino Salvador ha partecipato a molte mostre sia in Italia che all’estero.