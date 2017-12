Le grandi voci della musica italiana illuminano il Capodanno di Nova Gorica

NOVA GORICA - Il soul graffiante di Fausto Leali al Perla, la voce cristallina di Orietta Berti al Park: la colonna sonora del divertimento accende la notte più lunga dell’anno a Nova Gorica con due serate imperdibili, adatte a tutti i gusti e ad ogni età. E non solo: i due grandi nomi della musica italiana saranno le guest star di un ricco palinsesto di appuntamenti che culminerà allo scoccare della mezzanotte e proseguirà fino all’alba. Tanti anche gli appuntamenti per il giorno di Capodanno: tra i momenti clou, un secondo concerto di Fausto Leali e la 'Party Night' al Club Perla con DJ Cvere. Il programma prevede inoltre l’animazione di Brasil Bahia e Meningue, la musica del Trio Ary Ann, lo spettacolo 'Feel the Fever and Burn the Floor' e il cabaret di Antonio Mezzancella.



Orietta Berti sul palco del Park Casinò & Hotel

Lasciato in occasione delle feste il tavolo di 'Che Tempo Che Fa' su Rai 1, Orietta Berti porterà sul palco del Park Casinò & Hotel la sua proverbiale ironia, la sua simpatia e i suoi intramontabili successi, che spaziano dalle ballate romantiche di 'Tu sei quello', 'Quando l’amore diventa poesia' e 'Io, tu e le rose' alle coinvolgenti note di 'Fin che la barca va', 'Tipitipitì' e 'Via dei ciclamini'. Dagli anni ’60 ad oggi, l’'Usignolo di Cavriago' ha venduto 16 milioni di dischi vincendo quattro dischi d’oro, uno di platino e due d’argento. Partecipando a undici Festival di Sanremo ha portato la canzone popolare nelle case degli italiani e continua a regalare emozioni a migliaia di affezionatissimi fan con l’ultimo album 'Dietro un Grande Amore - 50 anni di Musica', che raccoglie 109 tracce in 5 dischi, 4 di evergreen e 1 di inediti.

Il live di Orietta Berti, alle 23 al teatro ristorante Tiffany, sarà anticipato dall’animazione di Meningue, dalla musica di Aris & Rita, volti noti dei centri Hit Casinos, e da Alvio & Elena, vivace duo che trascinerà nella mischia anche gli ospiti più timidi al ritmo dei più famosi brani folk friulani e carinziani.



Fausto Leali saluterà il nuovo anno al Perla Casinò & Hotel

Dalla voce nera di Fausto Leali al DJ set di Cvere, il Perla Casinò & Hotel saluterà il nuovo anno con una notte di San Silvestro e un Capodanno all’insegna di musica e divertimento. La notte del 31 dicembre, il 'Negro Bianco' salirà sul palco della sala spettacoli Arena intorno alle 23, pronto ad incantare il pubblico con la sua voce unica e il mix irresistibile di romanticismo, blues e soul che da sempre caratterizza il suo repertorio. In scaletta, tutti i successi di sempre: 'A chi', 'Io amo', 'Mi manchi' e 'Ti lascerò', solo per citarne alcuni.

L’attesissimo concerto di Fausto Leali sarà preceduto alle 21.30 da 'Feel the Fever and Burn the Floor', spettacolo di danza e musica che mescola i ritmi dell’America Latina con la Rumba, lo Swing e i sound 'di strada' del quartiere di Harlem. Largo poi al talento di Antonio Mezzancella, uno tra gli imitatori e comici più apprezzati in radio e in televisione, la cui voce ricalca alla perfezione quella di oltre 50 cantanti: un’abilità incredibile e sbalorditiva che ha traghettato 'il nuovo Fiorello' sui palcoscenici di importanti programmi tv e in tanti tour di successo anche all’estero. E ancora, l’animazione di Brasil Bahia e Meningue, e la musica di Franco Silver e del Trio Ary Ann. Gli amanti del divertimento più sfrenato e della musica da ballare potranno optare per il nuovissimo Club Perla, inaugurato il 9 dicembre scorso, che ospiterà fino alle 6 del mattino i ritmi indiavolati di Dj Cvere: un’occasione perfetta per salutare la prima alba dell’anno 2018!



Biglietti e informazioni

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per le serate di San Silvestro al Perla e al Park e per gli spettacoli di Capodanno al Perla. Per informazioni: www.thecasinoperla.com e www.thecasinopark.com.