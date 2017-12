GORIZIA - Lunedì 1 gennaio 2018, alle 17 presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia si terrà il Concerto di Capodanno con la Gorizia Guitar Orchestra, diretta dal Maestro Claudio Pio Liviero. Solisti saranno Maria Francesca Arcidiacono (chitarra) e Ester Pavlic (arpa). Il concerto è a ingresso libero.



La Gorizia Guitar Orchestra

La Gorizia Guitar Orchestra svolge da diversi anni un’intensa attività concertistica in Italia ed all’estero (Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia e Montenegro) ed è stata apprezzata finalista di numerosi concorsi, vincendo il primo premio al Concorso Nazionale 'Città di Genova' (1991) e al Concorso Internazionale di Voghera (anni 1993 e 1995). L’Orchestra ha pubblicato tre Compact Disc dal titolo 'Cavatina', 'La Vida Breve' e 'Aranjez', ed è stata invitata ad esibirsi nell’ambito di prestigiose manifestazioni musicali tra le quali la Rassegna Internazionale Città di Bergamo, il Concerto per la TV Koper Capodistria, Histria Festival (Croazia), il Festival Internazionale di Brno (Repubblica Ceca), il Festival Internazionale Ivan Balu (Repubblica Slovacca), e il concerto al Maschio Angioino di Napoli nell’ambito della rassegna 'Maggio dei Monumenti'. In occasione del Concerto effettuato presso il Festival Internazionale di Bar (Montenegro), la Gorizia Guitar Orchestra è stata ripresa dalla televisione di stato del Montenegro Atlas TV e dall’emittente France 24.



Il Concerto di Capodanno

Nel concerto in programma a Gorizia l’Orchestra eseguirà il Concerto in Re maggiore di A. Vivaldi (solista Maria Francesca Arcidiacono - chitarra), il Concerto in Si bemolle per arpa e Orchestra di G.F. Hendel (solista Ester Pavlic - arpa), e altri brani di S. Myers, L. Brower, L. Boccherini, M. De Falla, S. Rak.

La manifestazione, ideata e organizzata dall’Associazione Casa delle Arti di Gorizia, è realizzata grazie al prezioso contributo della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Attività Culturali, del Comune di Gorizia e della Bcc - Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva.