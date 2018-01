In partenza un workshop dedicato a tutti gli interessati alla comunicazione e promozione

GORIZIA - Il 9 gennaio, alle 18, al Teatro comunale G.Verdi, sarà presentato il workshop organizzato da Arteventi Soc. Coop. con la collaborazione del Comune di Gorizia, dal titolo 'Formazione all'informazione informata. Promozione e comunicazione degli spettacoli dal vivo (Verdi Off)'. Il workshop, gratuito per tutti coloro che volessero partecipare, prenderà il via in concomitanza con l’inizio della nuova sezione della Stagione Artistica del Teatro G.Verdi, Verdi Off: la sezione che comprende quattro spettacoli destinati ad un pubblico dinamico e critico.



Obiettivo: insegnare e imparare a comunicare

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti fondamentali per elaborare contenuti da diffondere per la promozione di spettacoli dal vivo e acquisire competenze basilari sull'utilizzo dei più moderni mezzi di comunicazione. A tal fine ci saranno laboratori pratici, che prenderanno in causa gli elaborati scritti tipici del mondo della comunicazione, quanto esercitazioni finalizzate ad adottare comportamenti professionali nel condurre relazioni pubbliche di informazione e diffusione degli eventi - nello specifico del Verdi Off.



La presentazione del corso

E’ consigliata la sottoscrizione all’abbonamento Verdi Off (38 euro), al fine di comprendere meglio gli obiettivi del corso. Si invitano, pertanto, tutti gli interessati, a partecipare alla presentazione del Workshop, martedì 9 gennaio alle 18 presso il Ridotto del Teatro comunale 'G. Verdi' di Gorizia. Tutte le lezioni si terranno al teatro G.Verdi, sono previsti incontri con gli artisti.