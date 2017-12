Anziano disabile trovato morto carbonizzato

VILLESSE - È stato avvolto dalle fiamme mentre tentava di accendere una stufa nella propria abitazione. È la tragica morte di un anziano, di 83 anni, di Villesse, che, disabile bloccato su una sedia a rotelle, non è riuscito a mettersi in salvo. È accaduto domenica mattina. Il suo corpo, parzialmente carbonizzato, è stato trovato dall'assistente domiciliare che giornalmente si occupava di lui.



Sul posto sono giunti l'ambulanza e l'auto medica di Gradisca d'Isonzo, assieme ai vigili del fuoco di Gorizia: ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo il medico legale il decesso risale ad alcune ore prima del tragico ritrovamento, avvenuto intorno alle 11. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Gradisca e del Comando provinciale di Gorizia. Le fiamme non hanno interessato il resto dell'appartamento.