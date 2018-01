Al Teatro Verdi di Gorizia l'anno inizia a suon di corsi, incontri e spettacoli

GORIZIA - Famiglie protagoniste al Teatro Verdi di Gorizia: sabato 6 gennaio: alle 20.45 il Balletto di Mosca 'La Classique' metterà in scena la fiaba di Natale per eccellenza, ovvero 'Lo Schiaccianoci', spettacolo per il quale sarà valida l’opzione 'Famiglie a Teatro'. Nel caso di nuclei familiari composti da almeno tre persone, di cui due adulti, gli under 14 pagheranno solo due euro. Una buona occasione per assistere al balletto dall'atmosfera natalizia per eccellenza, visto che i biglietti interi costano in Platea 22 euro, in Prima galleria 19 e in Seconda galleria 15. Il Balletto di Mosca 'La Classique', che si pone come baluardo della secolare tradizione della danse d’école, riproposta però in una veste rinnovata e adatta al pubblico odierno, mette in scena balletti classici esattamente come apparirono nella loro produzione originale. Per restituire lo splendore delle coreografie originarie e l'atmosfera tradizionale de 'Lo Schiaccianoci', i giovani talenti delle migliori accademie di Mosca e San Pietroburgo ricalcano esattamente i passi e i virtuosismi del coreografo Ivanov, mentre i costumi di Elik Melikov e le scenografie di Evgeny Gurepko sono completamente rinnovati rispetto agli allestimenti degli anni passati.



L'incontro al Verdi 'Conosciamo meglio lo spettacolo'

A 'Lo Schiaccianoci' sarà dedicato il secondo degli 'Incontri al Verdi – Conosciamo meglio lo spettacolo': ne parleranno venerdì 5 gennaio alle 18 nel foyer del Teatro Vanni Feresin, dell’Università della Terza Età di Gorizia, e Stella Pisacane, direttrice della Scuola di danza Kaos. Il Botteghino del Teatro è aperto da lunedì a sabato dalle 17 alle 19. Sabato 6 sarà operativo un'ora prima dello spettacolo. I biglietti sono in vendita anche su Vivaticket.



La presentazione del nuovo workshop

Sarà presentato venerdì 5 gennaio alle 11 nel foyer del Teatro Verdi di Gorizia il workshop dedicato alla comunicazione e promozione degli spettacoli dal vivo del Teatro. Il corso prenderà il via in concomitanza con la nuova sezione della stagione artistica, il Verdi Off. Ad affrontare i cinque moduli del workshop saranno Igor Damilano e Cinzia Lacalamita, che interverranno alla conferenza stampa insieme all'assessore comunale alla Cultura, Fabrizio Oreti, e al direttore artistico del Teatro Verdi, Walter Mramor.