A Ronchi dei Legionari verrà celebrata la 9^ Giornata regionale della Polizia Locale

RONCHI DEI LEGIONARI - Nel Comune di Ronchi dei Legionari sabato 20 gennaio, in concomitanza con la ricorrenza di San Sebastiano, si svolgerà la 9^ Giornata regionale della Polizia locale organizzata dal Comune e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



Il programma

Il ritrovo dei partecipanti è previsto nella chiesa di Santo Stefano a Vermegliano dove alle 9.30 si terrà la Santa Messa. Alle 10.15 trasferimento in piazza Unità, di fronte alla sede municipale, per la formazione del corteo che sfilerà in direzione 'Palaroller'; il corteo sarà preceduto dalla banda dell’associazione 'Filarmonica Verdi', seguito dal gonfalone della regione FVG, e dal gonfalone di Ronchi dei Legionari, quindi i gonfaloni dei Comuni che partecipano alla celebrazione. La sfilata avverrà lungo via Roma, per giungere fino in piazza Oberdan, quindi un tratto di via d’Annunzio, per poi svoltare verso gli impianti di base e giungere al 'Palaroller', dove si procederà al saluto da parte del Sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet, e delle massime autorità regionali, tra cui l’Assessore alle autonomie locali Paolo Panontin, e alla consegna degli encomi al personale della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia.