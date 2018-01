Al Carso in Corso di Monfalcone il nuovo concerto di Jazz in Progress con il duo Agresti Costantini

MONFALCONE - Il 2018 inizia all'insegna della musica e in particolare del Jazz con la rassegna Jazz in Progress: il duo Agresti-Costantini (Gian Agresti, sax; Mauro Costantini, tastiere e pianoforte) è protagonista del concerto di venerdì 5 gennaio, al Carso in Corso di Monfalcone, alle 21 a ingresso libero.

'Our Songs, Our Freedom' è il titolo del progetto, che nasce dall'incontro dei due solisti. Due personalità molto differenti tra loro: Gian Agresti è sassofonista dalla voce graffiante, dai molti timbri, capace di urla brucianti e pulite linee melodiche. Mauro Costantini è un pianista virtuoso, raffinato, dotato di un fraseggio intenso e delicato.

I brani presentati nel concerto sono composizioni originali di Agresti e ogni tema è solo il punto di partenza di un successivo cammino d’improvvisazione. Ogni composizione intraprende ogni volta strade diverse, allontanandosi melodicamente, armonicamente e ritmicamente sempre più dalla struttura iniziale, per poi ritornare ai temi stessi come in un 'ritorno a casa'. La curiosità dei musicisti si estende con libertà estrema e di volta in volta, ognuno col proprio stile, Agresti e Costantini prendono spunto l’uno dall’altro per creare nuovi percorsi, guidati dalla loro musicalità e liberi da ogni vincolo. Il risultato che ne esce è sicuramente qualcosa di nuovo e intrigante.