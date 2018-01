Riprendono gli orari full time alla Biblioteca statale isontina

GORIZIA - Con lunedì 8 gennaio la Biblioteca statale isontina di Gorizia riattiverà i consueti orari di apertura e consultazione: da lunedi a venerdì dalle 7.45 alle 18.45, il sabato fino alle 13. Ultimi giorni utili per visitare nella Galleria d'arte Mario Di Iorio la mostra di Franco Dugo 'Il volto, la poesia. Ventisei poeti ritratti a matita, china, pastello e acquarello'. Sabato 20 alle 17.30 è infatti in programma il finissage dell'esposizione con letture di poesie in italiano, sloveno e inglese delle liriche dei poeti ritratti in mostra dal maestro goriziano. L'esposizione, corredata da un catalogo curato da Giancarlo Pauletto e Marco Fazzini, è un viaggio con un doppio percorso: da una parte visivo, attraverso i ritratti di poeti italiani e internazionali contemporanei, dall'altra bibliografico, con la presenza di testi, alcuni dei quali rari, degli autori scelti. Le opere esposte esprimono le diverse tecniche su carta dominate dal maestro goriziano: si spazia dai ritratti a matita e china, ai pastelli e all'acquarello. Ingresso libero.