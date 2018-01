Pro Gorizia, al via le prevendite per la finale di Coppa Italia di Promozione

GORIZIA - Lunedì 8 gennaio parte in casa Pro Gorizia la vendita - in prevendita - dei biglietti per la finale di Coppa Italia di promozione. La partita si disputerà domenica 14 gennaio alle 15 allo stadio 'E.Bearzot' – Campagnuzza contro la Pro Cervignano. Tale scelta è stata fatta non solo per venire incontro alle esigenze dei tifosi che vorranno assistere alla sfida ma anche per evitare il formarsi di lunghe code alla biglietteria il giorno della gara visto il grande afflusso di pubblico previsto.

I tagliandi potranno essere acquistati in segreteria (via Capodistria 6, all’interno dello stadio Campagnuzza) da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio dalle 17.30 alle 19 al costo di 8 euro. I biglietti saranno comunque in vendita anche prima della gara alle casse dello stadio.

Per informazioni contattare l’Asd Pro Gorizia 0481 521358 (orario di segreteria), il segretario Sig. Andrea Tercig 340 9492135. In alternativa è possibile mandare un'e-mail scrivendo all’indirizzo progorizia@libero.it oppure scrivendo direttamente alla pagina Facebook ufficiale della società.