Prosegue la rassegna al Teatro Comunale di Cormons con ‘La ruota delle meraviglie’ di Woody Allen

CORMONS - Ritorna, dopo la pausa Natalizia, la rassegna LunedìCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme, al Teatro Comunale di Cormons che ospiterà, lunedì 8 gennaio, con proiezione unica alle 21, ‘La ruota delle meraviglie’ di Woody Allen con Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore.



Trama

La storia: Ginny ha sposato in seconde nozze Humpty che lavora nel Luna Park di Coney Island e gli ha portato in dote un figlio decenne con una spiccata tendenza per la piromania. Ginny è però insoddisfatta di quel matrimonio e trova nel bagnino Mickey un uomo colto che possa comprendere anche le sue velleità di attrice. Un giorno però arriva a sconvolgere i fragili equilibri Carolina, figlia di Humpty e fuggita dall'entourage del marito mafioso. Quando Mickey ne fa la conoscenza Ginny avverte l'imminenza di un pericolo.



I prossimi appuntamenti

La rassegna CircuitoCinema proseguirà lunedì 15 gennaio con ‘L’insulto’ di Ziad Doueiri; lunedì 22 gennaio con ‘Tutti i soldi del mondo’ di Ridley Scott; lunedì 29 gennaio ‘Vi presento Christofer Robin’ di Simon Curtis.