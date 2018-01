La prima regionale di "Romeo e Giulietta" al Comunale di Cormons

CORMONS - Il teatro comunale di Cormons ospiterà, venerdì 12 gennaio, alle 21, la prima regionale di ‘Romeo e Giulietta’ con il Ballet Company of Győr (Ungheria), le coreografie di Yuri Vamos sulle musiche di Prokofiev.



Balletto sulla tragica storia d'amore

Gioiello intramontabile del balletto classico, Romeo e Giulietta è un’opera incentrata su tre grandi temi: vita, amore e morte. Vàmos disgiunge la tragica storia d’amore dal Rinascimento italiano per ambientarla negli Anni Venti e Trenta, periodo nel quale Prokofiev aveva composto l’opera. L’assoluta gioia di vivere e l’umanità dei personaggi, spirito arguto, ritmo e passione, permeano l’intero balletto, inframmezzato da struggenti ed emozionanti scene d’amore. Il coreografo ha concepito questo balletto, prima di tutto, come la storia di due giovani che, a dispetto della loro età e ingenuità, seguono le loro passioni più profonde, incuranti delle conseguenze. Per esprimere tale potenza di sentimenti, i due interpreti principali, oltre che perfezione tecnica nella danza, devono mostrare in scena anche grandi doti attoriali.



Le coreografie di Yuri Vamos

Youri Vàmos- Vámos György è nato a Budapest dove ha compiuto gli studi di danza presso la Scuola del Balletto di Stato. Dopo un primo incarico come solista per l’Opera di Stato Ungherese, ottiene un contratto come primo solista alla Bayerische Staatsoper di Monaco. Da allora, quasi tutta la sua carriera professionale si svolge nell’Europa di lingua tedesca. Conclusa la carriera di ballerino solista, lavora come direttore dei corpi di ballo dei teatri di Dortmund, Bonn e Basilea. Le sue coreografie si distinguono per la creatività, l’eccezionale senso drammaturgico e la grande musicalità. A dispetto di tutte le sue innovazioni, il coreografo ungherese rimane fedele al patrimonio classico, che dà fondamento alla sua arte. Il suo credo artistico, quello di presentare soggetti tradizionali riportandoli in linea con i tempi, è la ragione del suo successo presso la Deutsche Oper am Rhein, la più importante compagnia del Nord-Reno/Westfalia che per 13 anni ha portato l’impronta di Vàmos. Dal 2009 lavora come coreografo indipendente e numerose sono le sue creazioni per i più importanti teatri europei e nel mondo.



Il Ballet Company of Győr

Il Ballet Company of Győr nasce nel 1979 al Teatro di Gyor sotto la guida di Iván Markó, che lasciò per questo nuovo incarico il teatro di Maurice Bejart portando professionalità e idee nuove nella compagnia. In pochi anni la compagnia diventa una vera e propria istituzione nel mondo della danza ungherese e non solo. Il repertorio spazia dal balletto classico alla danza contemporanea e ai progetti sperimentali. È stata recentemente riconosciuta come National Ballet, rappresentando l’Ungheria in contesti nazionali e internazionali.