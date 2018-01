Un musical per rivivere le emozioni dello Zecchino d'Oro

GORIZIA – 'Il Caffè della Peppina', 'Volevo un Gatto Nero' oppure 'Quel bulletto del carciofo': chi non ha mai sentito o cantato queste canzoni? Brani che hanno segnato la nostra infanzia e che oggi rappresentano e raccontano la vita dello Zecchino d’Oro, il celebre festival canoro dedicato ai bambini, giunto a festeggiare 60 anni. Per celebrare un compleanno così importante è nato 'Il Magico Zecchino d’Oro', musical che sarà al Teatro Verdi di Gorizia domenica 14 gennaio alle 16, nell’ambito del cartellone Verdi Young Pomeridiane.



Spettacolo nello spettacolo

Uno spettacolo nello spettacolo, frutto della collaborazione tra Antoniano di Bologna, Fondazione Aida di Verona e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, in cui le canzoni saranno protagoniste assolute insieme alla fantasia e un pizzico di magia. Il cast è una vera garanzia, con Gennaro Cataldo, Stefano Colli, Enzo Forleo, Maddalena Luppi, Giada Maragno e Rebecca Pecoriello. La regia è affidata a Raffaele Latagliata, che con Pino Costalunga ha curato anche la drammaturgia. Le scenografie sono di Andrea Coppi, con il contributo di Paolino Libralato, i costumi e gli oggetti di scena di Antonia Munaretti e Nadia Simeonova, le coreografie di Elisa Cipriani e Luca Condello del corpo di ballo dell'Arena di Verona, gli arrangiamenti musicali a cura di Patrizio Maria D'Artista. Il Botteghino del Teatro (0481 383602) è aperto da lunedì a sabato dalle 17 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. I biglietti sono in vendita anche su VivaTicket.