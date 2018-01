La Pro Gorizia invita i tifosi a riempire lo stadio Bearzot

GORIZIA - Entra nel vivo la prevendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia di Promozione di domenica 14 gennaio allo stadio 'E.Bearzot' – Campagnuzza tra Pro Gorizia e Pro Cervignano. La risposta da parte dei tifosi finora è stata buona e già in molti si sono accaparrati il prezioso tagliando. La società invita comunque chi non lo avesse ancora fatto ad acquistare la prevendita. Il desiderio è quello di vedere lo stadio per la gran parte colorato di biancazzurro. A tale scopo verrà lanciato sui canali social della società l’hashtag '#riempiamolo' e invitati i tifosi a condividerlo sui propri profili così da invitare più persone possibile ad assistere alla partita. Verrà chiesto a chi tiferà per la Pro Gorizia di portare con sè una sciarpa, una bandiera, una maglietta di colore bianco o azzurro così da poter colorare lo stadio con i colori della società ed essere ancora più vicini alla squadra.



Biglietti e informazioni

Anche per questa fase di prevendita il prezzo del biglietto resta di 8 euro e sarà acquistabile presso la sede di via Capodistria fino a venerdì dalle 17.30 alle 19. Per permettere però anche a chi lavora di poter acquistare il biglietto la sede resterà aperta occasionalmente anche sabato mattina dalle 10.30 alle 12.

Per richiedere informazioni sulla prevendita è possibile contattare l’Asd Pro Gorizia al numero 0481 521358 (in orario di segreteria), il segretario Sig. Andrea Tercig al numero 340 9492135, scrivere una e-mail a progorizia@libero.it oppure scrivere direttamente alla pagina Facebook ufficiale della società.