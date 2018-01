A Gorizia la presentazione del libro “La nascita di un Fiupa ed altri racconti”

GORIZIA - 'La nascita di un Fiupa ed altri racconti' di Mario Gasparini (Corvino Edizioni, 2017) è il libro che la Biblioteca statale isontina presenterà il 18 gennaio alle 18 alla libreria Voltapagina di Gorizia di corso Verdi, 54. L'incontro, primo dell'ormai tradizionale calendario 'Autori in libreria', sarà condotto dal direttore della Bsi Marco Menato che dialogherà con l'autore di questo libro insolito e delizioso, ambientato in un Friuli quasi sognato.



La trama di 'La nascita di un Fiupa ed altri racconti'

Con garbata ironia l'autore racconta, a partire dal concepimento e sino all'adolescenza, la sua infanzia passata tra fossati, sussidiari, locomotive a vapore, pesci iridati, maggiolini, l'aereo incursore Pippo e la caccia alle zanzare. Fiupa, come altre parole della narrazione sono neologismi di un onirico e originale vocabolario inventato dallo scrittore. Sullo sfondo la grande storia: fascismo, nazismo e guerra. Protagonisti sono adulti che spesso furoreggiano in divisa o si affacciano ai balconi all’ebete urlo delle piazze. Personaggi che sono solo puntini deformati e grotteschi agli occhi di un bambino dallo sguardo incontaminato.



L'autore Mario Gasparini

Mario Gasparini ha lavorato come medico per 40 anni alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Udine. Ha insegnato Psicologia clinica nel corso di laurea in Ostetricia ed è consulente presso un consultorio familiare. Nel 2014 ha pubblicato con Gaspari editore 'Diario di un birdwatcher', raccolta e quaderno delle sue osservazioni ornitologiche decennali. Ingresso libero e aperto a tutti.