Incidente fra tre mezzi: muore un uomo di 51 anni

MONFALCONE - Incidente fra tre mezzi: il bilancio è di un morto e alcuni feriti. I veicoli coinvolti nel sinistro, accaduto attorno alle 7 del mattino dell'11 gennaio, sono uno scooter, un furgone da nove posti Ford, con targa lituana, e una Citroen Xara. Ad avere la peggio l'uomo a bordo del mezzo a due ruote, un 51enne nato a Monfalcone e residente a Trieste, in località Santa Croce.

I fatti

Lo scontro è avvenuto a Monfalcone, lungo via Verdi, all'altezza del civico 38, in prossimità dell'incrocio con via Roma e le cause che lo hanno determinato sono ancora al vaglio della polizia stradale di Monfalcone, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri del Norm. R. M., queste le iniziali, è morto sul colpo, a causa delle molte ferite riportate, come anticipato da Il Gazzettino. Inutile il tempestivo intervento dei sanitari, giunti sul posto con due ambulanze inviate dalla centrale operativa del Sores di Palmanova, insieme ai vigili del fuoco della locale stazione. Le altre persone che viaggiavano sul furgone e sull'auto sarebbero rimaste ferite ma in maniera non grave.