Alla biblioteca isontina finissage dell'esposizione del maestro Franco Dugo

GORIZIA - Sabato 20 gennaio alle 17.30 si terrà nella Galleria d'arte 'Mario Di Iorio' della Biblioteca statale isontina di Gorizia il finissage della mostra del maestro Franco Dugo 'Il volto, la poesia. Ventisei poeti ritratti a matita, china, pastello e acquarello' che proporrà letture di poesie in italiano, sloveno e inglese per la voce di Pierluigi Pintar di alcuni liriche degli autori ritratti dal maestro goriziano. Nell'incontro Franco Dugo dialogherà con i curatori della mostra, Marco Fazzini, docente all'università Ca' Foscari di Venezia, e il critico d'arte Giancarlo Pauletto, introdotti dal direttore della Bsi Marco Menato.



La mostra

L'esposizione è un viaggio con un doppio percorso: da una parte visivo, attraverso i ritratti di autori internazionali contemporanei, dall'altra bibliografico, con la presenza di testi, alcuni dei quali rari, degli autori scelti. Libri contenuti nel catalogo della Bsi e messi a disposizione da collezionisti privati.

Le opere esposte, riprodotte a calori nel catalogo disponibile in mostra, narrano le diverse tecniche su carta dominate dal maestro goriziano: si spazia dai ritratti a matita e china, dai pastelli all'acquarello. La prima sezione è dedicata alla silloge Spoon River, raccolta del poeta statunitense Edgar Lee Masters, pubblicata a cavallo della prima Guerra mondiale, dal 1914 e il 1915. La seconda propone ritratti di poeti italiani e internazionali del Novecento come il friulano Pierluigi Cappello, di Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Ungaretti, dello sloveno Ciril Zlobec e dello scozzese Norman MacCaig, e tanti altri, per un percorso di una quarantina di opere.