Ritrovata una granata a Gorizia

GORIZIA - Nella mattina di giovedì 11 gennaio gli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, allertati dalla Questura di Gorizia, hanno effettuato un intervento di bonifica del territorio. I militari si sono recati in località 'Bus dal Diaul' nel comune di Gorizia, dove il proprietario di un maneggio, dopo il maltempo di questi giorni che ha causato lo straripamento del fiume che passa nel suo appezzamento, ha trovato e denunciato il ritrovamento di un ordigno bellico nel suo terreno.



Ordigno della prima guerra mondiale

Il team Explosive Ordnance Disposal della caserma Berghinz di Udine, ha prelevato una granata da 75 mm (HE – alto esplosivo) di nazionalità italiana e risalente alla Prima Guerra Mondiale, e dopo averla messa in sicurezza, ha provveduto alla distruzione presso il greto del Torrente Torre nel comune di Medea.

Il 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine è un’unità dell’Arma del Genio che, sotto il controllo del Comando Forze Operative Nord di Padova, è incaricata di bonificare il territorio del Friuli Venezia Giulia e delle province di Treviso e Venezia dai residuati bellici dei due conflitti mondiali ancora esistenti. L’Esercito, grazie alla connotazione 'dual-use' dei reparti del genio, oltre all'impiego operativo nelle missioni internazionali, è in grado d'intervenire nei casi di pubbliche calamità e utilità, in ogni momento, su tutto il territorio italiano a supporto della comunità nazionale.