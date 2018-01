"Queste pazze donne" in esclusiva regionale al Teatro Comunale di Gradisca d'Isonzo

GRADISCA D'ISONZO - Domenica 14 gennaio, alle 21, il Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo ospiterà in esclusiva regionale ‘Queste pazze donne’ con Paola Quattrini, Emanuela Grimalda e la straordinaria partecipazione di Vanessa Gravina, per la regia di Stefano Artissunch. Lo spettacolo Sostituisce 'Due civette sul comò', previsto il 13 gennaio al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca: quest’ultimo è stato annullato dalla produzione che ha cancellato l’intera tournée.



Spettacolo sul mondo delle donne

‘Queste pazze donne’, di Gabriel Barylli nella traduzione di Daniela Scarlatti e Claudia Tomio, è un condensato di verità, ironia ed emozioni sul mondo delle donne.

«Leggendo questa commedia - spiega il regista - ho immediatamente pensato ad Almodovar ed al suo modo colorito di indagare il mondo dei rapporti e delle nevrosi femminili, le atmosfere tipiche dei suoi film, ricche di colori sgargianti sia nelle scenografie che nei costumi, rispecchiano le anime 'calienti' dei personaggi. Essi, favoriti anche dalle suadenti atmosfere musicali, sono il traino della storia caratterizzata da situazioni emotive che scatenano una riflessione sull’autenticità dei sentimenti. Sicuramente Barylli è stato influenzato da Almodovar, lui come il regista spagnolo indaga il mondo femminile, rendendo azione le vicissitudini emotive dei personaggi catapultati in situazioni a volte decisamente fuori dal comune; come diceva lo stesso Almodovar quando si tratta di sentimenti anche ciò che può sembrare più assurdo in realtà appare verosimile. Avendo sviluppato una cultura-curiosità riguardo la cinematografia europea e ritenendomi un regista 'visionario', ho pensato istintivamente a questo accostamento e ho conivolto e stimolato i miei collaboratori in questa direzione per iniziare a lavorare artisticamente ad una messa in scena efficace e suggestiva in cui si possa godere di una grande dose di umorismo e riflessione».



La storia

E' la Vigilia di Natale tre donne sole, tre donne come tante, tre donne piene di storie d’amore, diverse sia nel temperamento che nella vita, cercano di fare luce sulla loro confusa realtà sentimentale. Gli uomini sono fuori, girano intorno a loro come satelliti di un pianeta. Linda ne ha troppi, Cristina nessuno, Barbara uno solo, il marito, che l’ha pure tradita. Scontente, arrabbiate, indecise, volitive cercano una risposta alla fatale domanda: «Che fare?» E la risposta bussa alla porta o per meglio dire si agita nella pancia... e di certo non è una sbronza smaltita male, ma un bel bambino imprevisto…

'Queste Pazze Donne' è uno sguardo autentico, divertente, sensuale, brillante e disincantato sul mondo femminile dove gli uomini possono ascoltare cosa le donne dicono di loro… tra loro. E' un fermo immagine sulla donna come forza psichica potente e creatrice, ferina e materna al tempo stesso, ma soffocata da paure, insicurezze e stereotipi. Grazie alle suggestioni cinematografiche ricreate dalla scenografia e dal linguaggio, la commedia, macchina comica perfetta, si sviluppa sull’alternanza di racconto tra presente e passato, dentro e fuori, riuscendo a divertire e a far riflettere al tempo stesso.