Prosegue la rassegna "LunedìCinema" al Teatro Comunale di Cormons

CORMONS - Per la rassegna LunedìCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme, il Teatro Comunale di Cormons ospiterà lunedì 15 gennaio, con proiezione unica alle 21, ‘L’insulto’ di Ziad Doueiri con Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh, Rita Hayek.



La storia

Beirut, oggi. Yasser è un profugo palestinese e un capocantiere scrupoloso, Toni un meccanico militante nella destra cristiana. Un tubo rotto, un battibecco e un insulto sproporzionato, pronunciato da Toni in un momento di rabbia, innescano una spirale di azioni e reazioni che si riflette sulle vite private di entrambi con conseguenze drammatiche, e si rivela tutt'altro che una questione privata.



La rassegna

La rassegna proseguirà lunedì 22 gennaio con ‘Tutti i soldi del mondo’ di Ridley Scott; evento speciale nell’ambito della rassegna sarà, sabato 27 gennaio, alle 21, la proiezione di ‘Un sacchetto di biglie’ di Christian Duguay lunedì 29 gennaio ‘Vi presento Christofer Robin’ di Simon Curtis.