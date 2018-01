Il musical "La Principessa Sissi" a Grado unico appuntamento nel circuito Ert nel 2018

GRADO – La vicenda di Elisabetta detta 'Sissi' che a soli sedici anni va in sposa all’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe ha tutti i caratteri della favola a lieto fine, pur essendo un fatto storico documentato. Corrado Abbati e la sua Compagnia di questa vicenda hanno realizzato un musical, La Principessa Sissi, che andrà in scena martedì 16 gennaio alle 20.45 all’Auditorium Biagio Marin di Grado per la stagione promossa da Ert e Comune.



Una leggenda romantica

Attorno alla figura di Sissi è nata una leggenda romantica che si è concretizzata in un grande seguito popolare rinverdito anche dalle tante serie televisive e dai celebri film interpretati da Romy Schneider. Il fascino di Sissi arriva ora in teatro in un nuovo lavoro dove l’ambientazione, lo sfarzo, gli amori e gli intrighi della vicenda, diventano sede ideale per un moderno spettacolo con grandi quadri d’insieme, balli di corte e atmosfere da 'capodanno a Vienna' si svolgono davanti al pubblico come una pellicola ricca di musica, di danza, di buonumore, che va ben oltre il sapore edulcorato della fiaba. Il risultato è una grande e fastosa rappresentazione della società imperiale. Lo sfarzo dei costumi, l’eleganza delle scene e la cura dei particolari, infatti, è da sempre una nota distintiva della Compagnia diretta da Corrado Abbati. Sissi è ancora oggi uno spettacolo in cui storia, mito e sentimento si fondono in un unico e grande affresco adatto a un pubblico di ogni età.



La Compagnia Corrado

La storia della Compagnia Corrado si snoda lungo più di venticinque anni di attività, durante i quali sono stati allestiti oltre cinquanta spettacoli, dai titoli più popolari come La vedova allegra, Cin-ci-là, Il paese dei campanelli, al recupero di operette meno famose ma proprio per questo ancora ricche di fascino, come Frasquita o Il conte di Lussemburgo di Franz Lehàr, Sissi di Fritz Kreisler, Madama di Tebe di Carlo Lombardo, L’Acqua cheta e Addio Giovinezza di Giuseppe Pietri, Al Cavallino Bianco di Ralph Benatzky, Il Paese del Sorriso di Franz Lehàr e le commedie musicali Tea for Two di Vincent Youmans, My Fair Lady di Frederick Loewe, Hello, Dolly! di Jerry Herman, Can Can di Cole Porter, Bulli e Pupe di Frank Loesser, Singin’ in the rain di Nacio Herb Brown.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando la Biblioteca di Grado (0431 82630).