Esplode bombola di gas in casa: uomo rimane ustionato

GRADO - Tragedia sfiorata per lo scoppio di una bombola a gas all'interno di un'abitazione in via Buie a Fossalon di Grado. L'episodio si è verificato verso le 7.30 di mattina di martedì 16 gennaio. Il ferito, un uomo di 77 anni, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado alle mani e al volto. Come anticipato da Il Gazzettino il pensionato si era recato nel deposito adiacente alla sua casa - che per il malfunzionamento di una bombola era saturo di gas - per dare da mangiare ai cani, sfortunatamente è bastata una scintilla per innescare lo scoppio e far esplodere la struttura. Dopo un primo soccorso prestato dall'ambulanza della Sogit di Grado è stato necessario il trasferimento in elisoccorso per il ricovero ospedaliero al Santa Maria della Misericordia di Udine; è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Monfalcone per la messa in sicurezza dell'area e i carabinieri per eseguire gli accertamenti.