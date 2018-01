Porte Aperte dell'Ateneo triestino a Gorizia

GORIZIA - Giovedì 18 Gennaio dalle 10 alle 13, presso il Polo didattico di via Alviano 18, a Gorizia, si terrà una giornata di Porte Aperte dell'Ateneo triestino per le future matricole interessate ai corsi di Architettura, Scienze Internazionali e Diplomatiche, Diplomazia e Cooperazione internazionale.

Le giornate di Porte Aperte dell'Ateneo sono un grande aiuto per fare una scelta consapevole e ponderata. Sarà possibile infatti assistere alle presentazioni dei corsi, approfondire l'offerta didattica e ottenere tante utili informazioni sulla vita universitaria.

Lo staff del Servizio Orientamento di UniTS sarà presente con una postazione dedicata per rispondere a domande sull’accesso ai corsi, agevolazioni, diritto allo studio, tasse universitarie, alloggi, oltre che per rilasciare gli attestati di partecipazione per giustificare l’assenza a scuola.