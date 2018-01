Allarme bomba per trolley sospetto: chiusa l'autostrada

GRADISCA D'ISONZO - Allarme bomba alle 14 di mercoledì 17 gennaio in autotrada A34 Villesse Gorizia, in direzione Gorizia, per il rinvenimento di un trolley sospetto che potrebbe contenere un ordigno. Come riportato da Il Gazzettino il bagaglio è stato abbandonato in una piazzola di sosta all'altezza del km 4+200. Per precauzione la polizia stradale ha chiuso entrambe le carreggiate del tratto autostradale; le auto e i mezzi pesanti devono obbligatoriamente uscire a Gradisca d'Isonzo. Ad occuparsi della valigia gli artificieri della polizia di Stato di Trieste.