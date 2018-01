Tbc polmonare per uno studente in Fvg

TRIESTE - Un caso di Tbc polmonare, come anticipa l'Ansa, patologia che avrebbe colpito uno studente, è stato segnalato dall'Istituto Tecnico Tecnologico 'Guglielmo Marconi' di Staranzano (Gorizia). Lo si apprende da alcuni studenti che frequentano l'istituto e trova conferma nel sito della stessa scuola che pubblica una lettera di avvertenze dell'Azienda per l'assistenza sanitaria locale. In Italia secondo l'ultimo dato ufficiale disponibile, ci sono stati 3760 casi di tbc nel 2015.