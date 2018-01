"Piccolipalchi": teatro, musica e danza per i più piccoli a Monfalcone

MONFALCONE - Teatro, musica e danza per i più piccoli nel fine settimana grazie a 'Piccolipalchi', la rassegna per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione e degli enti locali aderenti, e la partecipazione della Fondazione Friuli. Tra gli appuntamenti in cartellone: domenica 21 gennaio alle 17 al Teatro comunale di Monfalcone andrà in scena il concerto 'Piacere Lenny' con la Civica Orchestra di Fiati 'Giuseppe Verdi' – Città di Trieste. Un concerto narrativo dedicato ai bambini dai 6 anni in su, che racconta la vita del musicista Leonard Bernstein attraverso le sue opere, dalle più famose a quelle meno conosciute.



La rassegna

Giunta alla 12ma edizione, la rassegna 'Piccolipalchi' si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di radicato servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone propone alle famiglie della nostra regione un’attenta e accurata selezione di alcune delle migliori produzioni nazionali di Teatro Ragazzi offrendo a genitori e figli, nonni e nipoti, zii, cugini e amici l’occasione di vivere assieme l’esperienza del Teatro. Per conoscere il programma completo della rassegna e per approfondimenti sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it.