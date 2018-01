Al Verdi di Gorizia l'atteso spettacolo di Massimo Ranieri

GORIZIA - Tutto esaurito già in prevendita e una lunga lista d’attesa: così Gorizia si prepara ad accogliere Massimo Ranieri. 'Sogno e son desto… In viaggio' è il titolo giocoso e provocatorio dello spettacolo che porterà l’artista napoletano al Teatro Verdi venerdì 19 gennaio alle 20.45, nell’ambito del cartellone di Musica e balletto. Un inno alla vita, all’amore e alla speranza, attraverso grandi canzoni, racconti e colpi di teatro. Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il teatro umoristico e le piú celebri canzoni napoletane. Non mancheranno ovviamente i suoi successi, insieme a novità musicali e sorprese teatrali. Una nuova edizione per lo spettacolo che ha ottenuto grande successo nelle prime serate su Raiuno, ideato e scritto da Ranieri con Gualtiero Peirce. I protagonisti, ancora una volta, non saranno i vincitori o le imprese degli eroi, ma i sognatori e la vita di tutti noi. L’orchestra che accompagnerà Massimo Ranieri è formata da Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati) e Stefano Indino (fisarmonica).

Il Botteghino del Verdi (0481 383602) è aperto da lunedì a sabato daLle 17 alle 19.