Cresce l'aeroporto del Fvg: nel 2017 passeggeri in aumento del + 7,3%

FVG - L'aeroporto del Fvg ha chiuso il 2017 con un trend di crescita dei passeggeri del 7,3% (da 727.409 a 780.776). I dati, riportati da Il Piccolo, evidenziano un totale di 777.575 utenti di collegamenti commerciali (+53.209) e 2.939 passeggeri sui voli di aviazione generale (+16,3%), cui si sommano i restanti transiti. In leggera flessione (-1,9%) i movimenti aerei scesi da 15.890 a 15.587.



«Siamo condizionati dal numero esiguo di operatori sullo scalo. I principali sono Alitalia e Ryanair - spiega all'Ansa il presidente di Trieste Airport Antonio Marano -. Alitalia sta attraversando una fase delicata e l'hub di Fiumicino è stato in parte penalizzato. Inoltre c'è stata la cancellazione del volo Ryanair su Trapani. Contiamo di rimanere in linea con il piano industriale».



L'entrata in funzione del polo intermodale, con il passaggio del primo treno il 19 marzo, e la privatizzazione dell'aeroporto con la cessione del 45% delle quote sono le prossime due iniziative di Trieste Airport.